«Лукаку — казак!» Что пишут на Украине о разгромном поражении России от Бельгии
Поражение России от Бельгии (0:3) вызвало бурную реакцию со стороны украинских любителй футбола и политиков в соцсетях. Еще по ходу матча стали появляться саркастические комментарии относительно игры хозяев на стадионе в Санкт-Петербурге.
Болельщики насхемались над российским защитником Андреем Семеновым, который «отдал» голевой пас на Ромелу Лукаку. Последнего же, напротив, назвали козаком и одели в форму Украины.
Предлагаем вашему вниманию подборку украинских комментариев и мемов.
Бельгійці фантастично привітали окупантів з дньом расєї. #Belgium 3:0 #Russia— Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) June 12, 2021
Обожнюю їх!?#EURO2020 #BEL pic.twitter.com/AZ4TMujNus
Merc Lukaku pic.twitter.com/NRGei30AKy— Андрій Шкіль (@shkil7) June 12, 2021
Напомним, что во Львове наливали бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России.
Хватит спаивать Львов кляті москалі!!!#БельгияРоссия #Евро2020— Ivan Zlodeev (@panaevsfriend) June 12, 2021
??#футбол— Мантелепа (@WilnoLwiw) June 13, 2021
12 червня, Стадіон «Санкт-Петербург»#Бельгія — #росія 3:0
P. S. Якщо що- я не футбольний фанат, але так тепло на душі від подібних звісток!? pic.twitter.com/BRCGlKNsk7
Харьковский политик Михаил Добкин, напротив, поддерживал сборную России в Telegram.
«В предверии игры сборной Украины, за которую болею всей душой и которая выступает в новой форме, смотрю матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и России. И даже не смотря на гол Лукаку, или как там его, язык не поворачивается болеть за бельгийцев. Верим в победу и Дзюбу!
Украина! Вперtд!» — написал он.
Российские поклонники футбола также саркастично оценили игру своей сборной:
#БельгияРоссия pic.twitter.com/RU9IfysrmT— Кара Гинера ( ?° ?? ?°)??? (@8ktoto8) June 12, 2021
Глянул я матч Бельгия-Россия!)))?— Cleptoman (^~^) (@tshislaw) June 12, 2021
Думаю, всё ясно даже мне ???pic.twitter.com/LytDV1RT4U
Вся суть первого тайма в одном скрине) #БельгияРоссия #EURO2020 pic.twitter.com/3eBOcm5u8P— Dmitry Lomtev (@Dmitry_Lomtev) June 12, 2021
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