Поражение России от Бельгии (0:3) вызвало бурную реакцию со стороны украинских любителй футбола и политиков в соцсетях. Еще по ходу матча стали появляться саркастические комментарии относительно игры хозяев на стадионе в Санкт-Петербурге.

Болельщики насхемались над российским защитником Андреем Семеновым, который «отдал» голевой пас на Ромелу Лукаку. Последнего же, напротив, назвали козаком и одели в форму Украины.

Предлагаем вашему вниманию подборку украинских комментариев и мемов.

Напомним, что во Львове наливали бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России.

??#футбол

12 червня, Стадіон «Санкт-Петербург»#Бельгія — #росія 3:0

P. S. Якщо що- я не футбольний фанат, але так тепло на душі від подібних звісток!? pic.twitter.com/BRCGlKNsk7 — Мантелепа (@WilnoLwiw) June 13, 2021

Харьковский политик Михаил Добкин, напротив, поддерживал сборную России в Telegram.

«В предверии игры сборной Украины, за которую болею всей душой и которая выступает в новой форме, смотрю матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и России. И даже не смотря на гол Лукаку, или как там его, язык не поворачивается болеть за бельгийцев. Верим в победу и Дзюбу!

Украина! Вперtд!» — написал он.

Российские поклонники футбола также саркастично оценили игру своей сборной: