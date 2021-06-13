Тренер сборной Македонии заявил, что статус аутсайдера Евро-2020 мотивирует команду

Тренер сборной Македонии Игор Ангеловски рассказал о своем отношении к статусу аутсайдера на Евро-2020.

«Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Напротив, дает дополнительную мотивацию. Мы хорошо подготовились. Все игроки с нетерпением ждут встречи с австрийцами», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ангеловски.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Македонии сыграет в одной группе с Голландией, Украиной и Австрией.

Команда проведет первый матч на турнире сегодня, 13 июня против Австрии. Начало встречи — в 19.00 (мск).