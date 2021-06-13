Тренер сборной Македонии заявил, что статус аутсайдера Евро-2020 мотивирует команду
Тренер сборной Македонии Игор Ангеловски рассказал о своем отношении к статусу аутсайдера на Евро-2020.
«Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Напротив, дает дополнительную мотивацию. Мы хорошо подготовились. Все игроки с нетерпением ждут встречи с австрийцами», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ангеловски.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Македонии сыграет в одной группе с Голландией, Украиной и Австрией.
Команда проведет первый матч на турнире сегодня, 13 июня против Австрии. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024442--austria-vs-north-macedonia/
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