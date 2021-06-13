Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Лукаку — главный враг сборной России

00:30
Теги:

Ромелу Лукаку оформил дубль в матче первого тура Евро-2020 против России, забив четвертый и пятый голы в ворота нашей команды в международных матчах. Ранее лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забивал россиянам в 2010 (свои первые голы за сборную) и 2019 годах.

Матчи Ромелу Лукаку против сборной России

Дата

Город

Статус

Счет

Голы

17.11.2010

Воронеж

ТМ

2:0

2

22.06.2014

Рио-де-Жанейро

ЧМ

1:0

-

28.03.2017

Сочи

ТМ

3:3

-

16.11.2019

Санкт-Петербург

ОЧЕ

4:1

1

12.06.2021

Санкт-Петербург

ЧЕ

3:0

2

По голам в ворота сборной России 28-летний форвард вышел на первое место, обогнав многолетнего партнера по команде Эдена Азаром, который оформил два дубля в отборе к нынешнему чемпионату Европы. В постсоветское время по три раза российские ворота поражали Пьерлуиджи Казираги, Давид Вилья (хет-трик на Евро-2008) и Криштиану Роналду. Советская сборная чаще всего пропускала от Герда Мюллера (семь мячей в трех матчей), сборная Российской Империи — от Готтфрида Фухса (10 мячей на ОИ-1912).

Футболисты, чаще всего забивавшие сборной России

Игрок

Сборная

Матчи

Голы

Ромелу Лукаку

Бельгия

5

5

Эден Азар

Бельгия

4

4

Пьерлуиджи Казираги

Италия

2

3

Давид Вилья

Испания

3

3

Криштиану Роналду

Португалия

6

3

Теперь Россия делит с Исландией звание любимого клиента Лукаку на международном уровне. Четырежды бельгиец огорчал Шотландию, по три раза — Гибралтар, Люксембург, Кипр, Швейцарию и Хорватию. Причем футбольным карликам Ромелу отгрузил по три мяча в единственной игре.

Любимые клиенты Ромелу Лукаку на уровне сборных

Команда

Матчи

Голы

Ср.

Исландия

3

5

1,67

Россия

5

5

1,00

Шотландия

3

4

1,33

Гибралтар

1

3

3,00

Люксембург

1

3

3,00

Кипр

2

3

1,50

Швейцария

2

3

1,50

Хорватия

3

3

1,00

(Кирилл Бурдаков)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1310
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Бельгия: прогноз Виктории Лопыревой на матч Евро-2020
Эриксен в сознании, его состояние стабильно. Матч Евро Дания — Финляндия будет доигран сегодня
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Бельгия — Россия: прогноз Валерия Сюткина на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи