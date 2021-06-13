Ромелу Лукаку оформил дубль в матче первого тура Евро-2020 против России, забив четвертый и пятый голы в ворота нашей команды в международных матчах. Ранее лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забивал россиянам в 2010 (свои первые голы за сборную) и 2019 годах.

Матчи Ромелу Лукаку против сборной России

Дата Город Статус Счет Голы 17.11.2010 Воронеж ТМ 2:0 2 22.06.2014 Рио-де-Жанейро ЧМ 1:0 - 28.03.2017 Сочи ТМ 3:3 - 16.11.2019 Санкт-Петербург ОЧЕ 4:1 1 12.06.2021 Санкт-Петербург ЧЕ 3:0 2

По голам в ворота сборной России 28-летний форвард вышел на первое место, обогнав многолетнего партнера по команде Эдена Азаром, который оформил два дубля в отборе к нынешнему чемпионату Европы. В постсоветское время по три раза российские ворота поражали Пьерлуиджи Казираги, Давид Вилья (хет-трик на Евро-2008) и Криштиану Роналду. Советская сборная чаще всего пропускала от Герда Мюллера (семь мячей в трех матчей), сборная Российской Империи — от Готтфрида Фухса (10 мячей на ОИ-1912).

Футболисты, чаще всего забивавшие сборной России

Игрок Сборная Матчи Голы Ромелу Лукаку Бельгия 5 5 Эден Азар Бельгия 4 4 Пьерлуиджи Казираги Италия 2 3 Давид Вилья Испания 3 3 Криштиану Роналду Португалия 6 3

Теперь Россия делит с Исландией звание любимого клиента Лукаку на международном уровне. Четырежды бельгиец огорчал Шотландию, по три раза — Гибралтар, Люксембург, Кипр, Швейцарию и Хорватию. Причем футбольным карликам Ромелу отгрузил по три мяча в единственной игре.

Любимые клиенты Ромелу Лукаку на уровне сборных

Команда Матчи Голы Ср. Исландия 3 5 1,67 Россия 5 5 1,00 Шотландия 3 4 1,33 Гибралтар 1 3 3,00 Люксембург 1 3 3,00 Кипр 2 3 1,50 Швейцария 2 3 1,50 Хорватия 3 3 1,00

(Кирилл Бурдаков)