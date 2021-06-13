Лукаку — главный враг сборной России
Ромелу Лукаку оформил дубль в матче первого тура Евро-2020 против России, забив четвертый и пятый голы в ворота нашей команды в международных матчах. Ранее лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забивал россиянам в 2010 (свои первые голы за сборную) и 2019 годах.
Матчи Ромелу Лукаку против сборной России
|
Дата
|
Город
|
Статус
|
Счет
|
Голы
|
17.11.2010
|
Воронеж
|
ТМ
|
2:0
|
2
|
22.06.2014
|
Рио-де-Жанейро
|
ЧМ
|
1:0
|
-
|
28.03.2017
|
Сочи
|
ТМ
|
3:3
|
-
|
16.11.2019
|
Санкт-Петербург
|
ОЧЕ
|
4:1
|
1
|
12.06.2021
|
Санкт-Петербург
|
ЧЕ
|
3:0
|
2
По голам в ворота сборной России 28-летний форвард вышел на первое место, обогнав многолетнего партнера по команде Эдена Азаром, который оформил два дубля в отборе к нынешнему чемпионату Европы. В постсоветское время по три раза российские ворота поражали Пьерлуиджи Казираги, Давид Вилья (хет-трик на Евро-2008) и Криштиану Роналду. Советская сборная чаще всего пропускала от Герда Мюллера (семь мячей в трех матчей), сборная Российской Империи — от Готтфрида Фухса (10 мячей на ОИ-1912).
Футболисты, чаще всего забивавшие сборной России
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
Голы
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
5
|
5
|
Эден Азар
|
Бельгия
|
4
|
4
|
Пьерлуиджи Казираги
|
Италия
|
2
|
3
|
Давид Вилья
|
Испания
|
3
|
3
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
6
|
3
Теперь Россия делит с Исландией звание любимого клиента Лукаку на международном уровне. Четырежды бельгиец огорчал Шотландию, по три раза — Гибралтар, Люксембург, Кипр, Швейцарию и Хорватию. Причем футбольным карликам Ромелу отгрузил по три мяча в единственной игре.
Любимые клиенты Ромелу Лукаку на уровне сборных
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Исландия
|
3
|
5
|
1,67
|
Россия
|
5
|
5
|
1,00
|
Шотландия
|
3
|
4
|
1,33
|
Гибралтар
|
1
|
3
|
3,00
|
Люксембург
|
1
|
3
|
3,00
|
Кипр
|
2
|
3
|
1,50
|
Швейцария
|
2
|
3
|
1,50
|
Хорватия
|
3
|
3
|
1,00
(Кирилл Бурдаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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