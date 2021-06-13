Реакция болельщиков сборной России на поражение от Бельгии на Евро

В субботу, 12 июня, сборная России стартовала в финальном турнире чемпионата Европы матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге. Игра группы B закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

За россиян на стадионе болели около 25 тысяч зрителей. Хотя в концовке болельщики зажгли фонарики и устроили волну, но после финального свистка не проявляли радости.

Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters

Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters

Также болельщики не скрывали эмоций в одной из фан-зон в Санкт-Петербурге. От надежды до опустошения.

Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP

Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP

Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP

Эмоционально переживали также и в Москве. Здесь получились наиболее яркие фото с реакцией на поражение.

Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP

Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP

16 июня сборная России проведет второй матч в группе. В Санкт-Петербурге команда примет Финляндию.