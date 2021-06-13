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Реакция болельщиков сборной России на поражение от Бельгии на Евро

00:30
Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters
Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP
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В субботу, 12 июня, сборная России стартовала в финальном турнире чемпионата Европы матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге. Игра группы B закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

За россиян на стадионе болели около 25 тысяч зрителей. Хотя в концовке болельщики зажгли фонарики и устроили волну, но после финального свистка не проявляли радости.

Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters
Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters
Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters
Болельщики сборной России на стадионе. Фото Reuters

Также болельщики не скрывали эмоций в одной из фан-зон в Санкт-Петербурге. От надежды до опустошения.

Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP
Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP
Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP
Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP
Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP
Болельщики сборной России в Санкт-Петербурге. Фото AFP

Эмоционально переживали также и в Москве. Здесь получились наиболее яркие фото с реакцией на поражение.

Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP
Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP
Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP
Болельщики сборной России в Москве. Фото AFP

16 июня сборная России проведет второй матч в группе. В Санкт-Петербурге команда примет Финляндию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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