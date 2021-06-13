Реакция болельщиков сборной России на поражение от Бельгии на Евро
В субботу, 12 июня, сборная России стартовала в финальном турнире чемпионата Европы матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге. Игра группы B закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.
За россиян на стадионе болели около 25 тысяч зрителей. Хотя в концовке болельщики зажгли фонарики и устроили волну, но после финального свистка не проявляли радости.
Также болельщики не скрывали эмоций в одной из фан-зон в Санкт-Петербурге. От надежды до опустошения.
Эмоционально переживали также и в Москве. Здесь получились наиболее яркие фото с реакцией на поражение.
16 июня сборная России проведет второй матч в группе. В Санкт-Петербурге команда примет Финляндию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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