Италия продлила до 10 матчей серию сухих побед на международной арене

Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0).

Итальянцы продлили до 10 матчей уникальную серию сухих побед на международной арене. С ноября 2020 года команда Роберто Манчини выиграла 10 встреч, в которых забила 31 мяч, не пропустив ни разу.

Уникальная сухая серия команды составляет уже 965 минут, а горечи поражения «Скуадра Адзурра» не испытывает и вовсе 29 матчей — с октября 2018 года.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах

Дата Город Турнир Матч Вратари (минуты) 04.09.2020 Флоренция ЛН Босния — 1:1 Доннарумма (90) 07.09.2020 Амстердам ЛН Голландия — 1:0 Доннарумма (90) 07.10.2020 Флоренция ТМ Молдавия — 6:0 Сиригу (67), Краньо (23) 11.10.2020 Гданьск ЛН Польша — 0:0 Доннарумма (90) 14.10.2020 Бергамо ЛН Голландия — 1:1 Доннарумма (90) 11.11.2020 Флоренция ТМ Эстония — 4:0 Сиригу (90) 15.11.2020 Реджо-Эмилия ЛН Польша — 2:0 Доннарумма (90) 18.11.2020 Сараево ЛН Босния — 2:0 Доннарумма (90) 25.03.2021 Парма ОЧМ Сев.Ирландия — 2:0 Доннарумма (90) 28.03.2021 София ОЧМ Болгария — 2:0 Доннарумма (90) 31.03.2021 Вильнюс ОЧМ Литва — 2:0 Доннарумма (90) 28.05.2021 Кальяри ТМ Сан-Марино — 7:0 Краньо (63), Мерет (27) 04.06.2021 Болонья ТМ Чехия — 4:0 Доннарумма (90) 11.06.2021 Рим ЧЕ Турция — 3:0 Доннарумма (90) 16.06.2021 Рим ЧЕ Швейцария — 3:0 Доннарумма (90)

Итого: +10=3-0, мячи 34-2.