Италия продлила до 10 матчей серию сухих побед на международной арене
Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0).
Итальянцы продлили до 10 матчей уникальную серию сухих побед на международной арене. С ноября 2020 года команда Роберто Манчини выиграла 10 встреч, в которых забила 31 мяч, не пропустив ни разу.
Уникальная сухая серия команды составляет уже 965 минут, а горечи поражения «Скуадра Адзурра» не испытывает и вовсе 29 матчей — с октября 2018 года.
Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Матч
|
Вратари (минуты)
|
04.09.2020
|
Флоренция
|
ЛН
|
Босния — 1:1
|
Доннарумма (90)
|
07.09.2020
|
Амстердам
|
ЛН
|
Голландия — 1:0
|
Доннарумма (90)
|
07.10.2020
|
Флоренция
|
ТМ
|
Молдавия — 6:0
|
Сиригу (67), Краньо (23)
|
11.10.2020
|
Гданьск
|
ЛН
|
Польша — 0:0
|
Доннарумма (90)
|
14.10.2020
|
Бергамо
|
ЛН
|
Голландия — 1:1
|
Доннарумма (90)
|
11.11.2020
|
Флоренция
|
ТМ
|
Эстония — 4:0
|
Сиригу (90)
|
15.11.2020
|
Реджо-Эмилия
|
ЛН
|
Польша — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
18.11.2020
|
Сараево
|
ЛН
|
Босния — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
25.03.2021
|
Парма
|
ОЧМ
|
Сев.Ирландия — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
28.03.2021
|
София
|
ОЧМ
|
Болгария — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
31.03.2021
|
Вильнюс
|
ОЧМ
|
Литва — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
28.05.2021
|
Кальяри
|
ТМ
|
Сан-Марино — 7:0
|
Краньо (63), Мерет (27)
|
04.06.2021
|
Болонья
|
ТМ
|
Чехия — 4:0
|
Доннарумма (90)
|
11.06.2021
|
Рим
|
ЧЕ
|
Турция — 3:0
|
Доннарумма (90)
|
16.06.2021
|
Рим
|
ЧЕ
|
Швейцария — 3:0
|
Доннарумма (90)
Итого: +10=3-0, мячи 34-2.
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