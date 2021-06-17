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Италия продлила до 10 матчей серию сухих побед на международной арене

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16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Фото Reuters
16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Фото Reuters
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Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0).

Итальянцы продлили до 10 матчей уникальную серию сухих побед на международной арене. С ноября 2020 года команда Роберто Манчини выиграла 10 встреч, в которых забила 31 мяч, не пропустив ни разу.

Уникальная сухая серия команды составляет уже 965 минут, а горечи поражения «Скуадра Адзурра» не испытывает и вовсе 29 матчей — с октября 2018 года.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах

Дата

Город

Турнир

Матч

Вратари (минуты)

04.09.2020

Флоренция

ЛН

Босния — 1:1

Доннарумма (90)

07.09.2020

Амстердам

ЛН

Голландия — 1:0

Доннарумма (90)

07.10.2020

Флоренция

ТМ

Молдавия — 6:0

Сиригу (67), Краньо (23)

11.10.2020

Гданьск

ЛН

Польша — 0:0

Доннарумма (90)

14.10.2020

Бергамо

ЛН

Голландия — 1:1

Доннарумма (90)

11.11.2020

Флоренция

ТМ

Эстония — 4:0

Сиригу (90)

15.11.2020

Реджо-Эмилия

ЛН

Польша — 2:0

Доннарумма (90)

18.11.2020

Сараево

ЛН

Босния — 2:0

Доннарумма (90)

25.03.2021

Парма

ОЧМ

Сев.Ирландия — 2:0

Доннарумма (90)

28.03.2021

София

ОЧМ

Болгария — 2:0

Доннарумма (90)

31.03.2021

Вильнюс

ОЧМ

Литва — 2:0

Доннарумма (90)

28.05.2021

Кальяри

ТМ

Сан-Марино — 7:0

Краньо (63), Мерет (27)

04.06.2021

Болонья

ТМ

Чехия — 4:0

Доннарумма (90)

11.06.2021

Рим

ЧЕ

Турция — 3:0

Доннарумма (90)

16.06.2021

Рим

ЧЕ

Швейцария — 3:0

Доннарумма (90)

Итого: +10=3-0, мячи 34-2.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи