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Лидер сборной Венгрии Собослои пропустит Евро-2020 из-за травмы

18:02
Доминик Собослои. Фото Twitter
Доминик Собослои. Фото Twitter
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Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослои не сможет помочь сборной Венгрии на предстоящем Евро-2020 из-за травмы, сообщает Reuters.

20-летний хавбек «быков» получил травму в конце прошлого года, когда выступал за австрийский «Зальцбург», после чего перебрался в немецкую бундеслигу.

Футболист продолжал восстановление и надеялся сыграть на предстоящем турнире, но оптимистические прогнозы не оправдались.

На Евро-2020 сборная Венгрии сыграет против Португалии, Франции и Германии.

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