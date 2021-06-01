Лидер сборной Венгрии Собослои пропустит Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослои не сможет помочь сборной Венгрии на предстоящем Евро-2020 из-за травмы, сообщает Reuters.

20-летний хавбек «быков» получил травму в конце прошлого года, когда выступал за австрийский «Зальцбург», после чего перебрался в немецкую бундеслигу.

Футболист продолжал восстановление и надеялся сыграть на предстоящем турнире, но оптимистические прогнозы не оправдались.

На Евро-2020 сборная Венгрии сыграет против Португалии, Франции и Германии.