Малиновский перенесет операцию после Евро-2020
18:18
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию по удалению грыжи после Евро-2020.
«Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», — сказал футболист в интервью YouTube-каналу BurBuzz.
В минувшем сезоне серии А украинский футболист был признан лучшим ассистентом турнира с 12 результативными передачами. «Аталанта» по итогам розыгрыша-2020/21 заняла 3-е место в турнирной таблице.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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