Малиновский перенесет операцию после Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию по удалению грыжи после Евро-2020.

«Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», — сказал футболист в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

В минувшем сезоне серии А украинский футболист был признан лучшим ассистентом турнира с 12 результативными передачами. «Аталанта» по итогам розыгрыша-2020/21 заняла 3-е место в турнирной таблице.