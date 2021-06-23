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Левандовски нужно догнать Мюллера и лишить Швецию повторения рекорда

11:59
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Сборной Польши для выхода в плей-офф Евро-2020 необходимо побеждать лидера группы Швецию.

Лидер польской команды Роберт Левандовски в списке лучших снайперов европейских сборных сейчас занимает седьмое место, но уже сегодня может сравняться с делящими пятую строчку Гердом Мюллером и Робби Кином.

При этом от замыкающего тройку венгра Шандора Кочиша форвард «Баварии» отстает на восемь голов, от рекордсмена — Криштиану Роналду — на 40.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

177

107

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Мирослав Клозе

Германия

2001-2014

137

71

Герд Мюллер

ФРГ

1966-1974

62

68

Робби Кин

Ирландия

1998-2016

146

68

Роберт Левандовски

Польша

2008-н.в.

121

67

Ромелу Лукаку

Бельгия

2010-н.в.

96

63

Златан Ибрагимович

Швеция

2001-2021

118

62

Давид Вилья

Испания

2005-2017

98

59

Эдин Джеко

Босния

2007-н.в.

114

59

Правда, для победы Левандовски и компании нужно сделать то, что не удалось испанцам и словакам — огорчить вратаря Робина Ульсена. Скандинавы могут стать седьмой командой, которой удалось огыграть групповой турнир на «ноль». Ранее это получалось у итальянцев (1980, 2020), немцев (1996, 2016), поляков (2016) и англичан (2020).

Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро

Турнир

Команда

Тренер

Соперники

Мячи

1980

Италия

Энцо Беардзот

Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)

1-0

1996

Германия

Берти Фогтс

Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)

5-0

2016

Германия

Йоахим Лев

Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)

3-0

2016

Польша

Адам Навалка

Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)

2-0

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0

7-0

2020

Англия

Гарет Саутгейт

Хорватия — 1:0, Шотландия — 0:0, Чехия — 1:0

2-0

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