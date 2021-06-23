Левандовски нужно догнать Мюллера и лишить Швецию повторения рекорда
Сборной Польши для выхода в плей-офф Евро-2020 необходимо побеждать лидера группы Швецию.
Лидер польской команды Роберт Левандовски в списке лучших снайперов европейских сборных сейчас занимает седьмое место, но уже сегодня может сравняться с делящими пятую строчку Гердом Мюллером и Робби Кином.
При этом от замыкающего тройку венгра Шандора Кочиша форвард «Баварии» отстает на восемь голов, от рекордсмена — Криштиану Роналду — на 40.
Лучшие бомбардиры европейских сборных
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
177
|
107
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2001-2014
|
137
|
71
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
1966-1974
|
62
|
68
|
Робби Кин
|
Ирландия
|
1998-2016
|
146
|
68
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2008-н.в.
|
121
|
67
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
2010-н.в.
|
96
|
63
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2001-2021
|
118
|
62
|
Давид Вилья
|
Испания
|
2005-2017
|
98
|
59
|
Эдин Джеко
|
Босния
|
2007-н.в.
|
114
|
59
Правда, для победы Левандовски и компании нужно сделать то, что не удалось испанцам и словакам — огорчить вратаря Робина Ульсена. Скандинавы могут стать седьмой командой, которой удалось огыграть групповой турнир на «ноль». Ранее это получалось у итальянцев (1980, 2020), немцев (1996, 2016), поляков (2016) и англичан (2020).
Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Соперники
|
Мячи
|
1980
|
Италия
|
Энцо Беардзот
|
Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)
|
1-0
|
1996
|
Германия
|
Берти Фогтс
|
Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)
|
5-0
|
2016
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)
|
3-0
|
2016
|
Польша
|
Адам Навалка
|
Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)
|
2-0
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0
|
7-0
|
2020
|
Англия
|
Гарет Саутгейт
|
Хорватия — 1:0, Шотландия — 0:0, Чехия — 1:0
|
2-0
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