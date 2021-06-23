Левандовски нужно догнать Мюллера и лишить Швецию повторения рекорда

Сборной Польши для выхода в плей-офф Евро-2020 необходимо побеждать лидера группы Швецию.

Лидер польской команды Роберт Левандовски в списке лучших снайперов европейских сборных сейчас занимает седьмое место, но уже сегодня может сравняться с делящими пятую строчку Гердом Мюллером и Робби Кином.

При этом от замыкающего тройку венгра Шандора Кочиша форвард «Баварии» отстает на восемь голов, от рекордсмена — Криштиану Роналду — на 40.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

Игрок Сборная Годы Матчи Голы Криштиану Роналду Португалия 2003-н.в. 177 107 Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945-1956, 1961-1962 89 84 Шандор Кочиш Венгрия 1948-1956 68 75 Мирослав Клозе Германия 2001-2014 137 71 Герд Мюллер ФРГ 1966-1974 62 68 Робби Кин Ирландия 1998-2016 146 68 Роберт Левандовски Польша 2008-н.в. 121 67 Ромелу Лукаку Бельгия 2010-н.в. 96 63 Златан Ибрагимович Швеция 2001-2021 118 62 Давид Вилья Испания 2005-2017 98 59 Эдин Джеко Босния 2007-н.в. 114 59

Правда, для победы Левандовски и компании нужно сделать то, что не удалось испанцам и словакам — огорчить вратаря Робина Ульсена. Скандинавы могут стать седьмой командой, которой удалось огыграть групповой турнир на «ноль». Ранее это получалось у итальянцев (1980, 2020), немцев (1996, 2016), поляков (2016) и англичан (2020).

Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро