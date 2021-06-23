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Кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче с Польшей на Евро

11:56
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Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на матч группового этапа чемпионата Европы Швеция — Польша. Глухой белый кот выбрал сборную Швеции.

Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами Польши и Швеции.

Ранее Ахилл правильно предсказал победу сборной Италии над Турцией (3:0) в матче открытия Евро-2020 и результаты сборной России в матче с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0).

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. Поляки занимают последнее место с одним очком

Матч Швеция — Польша состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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