Сборная Венгрии наказана проведением трех домашних матчей при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на Евро
УЕФА наказал сборную Венгрии тремя домашними матчами без зрителей, сообщает официальный сайт организации.
Данное решение было принято после рассмотрения дисциплинарным комитетом УЕФА инцидентов во время матчей команды на Евро-2020 против Португалии (0:3), Франции (1:1) и Германии (2:2). Поведение болельщиков сборной Венгрии на этих встречах признано дискриминационным. Венгерская команда получила наказание в виде трех домашних матчей без зрителей. Наказание на третью игру носит условный характер с испытательным сроком на 2 года с момента вынесения решения.
Кроме того, Федерация футбола Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Также, во всех трех матчах без болельщиков Венгрия должна будет демонстрировать баннер с хэштегом «#EqualGame» (равная игра — прим. «СЭ») с логотипом УЕФА.
На Евро-2020 сборная Венгрии заняла последнее, 4-е место в группе F с 2 очками и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Во время Евро-2020 болельщики сборной Венгрии устраивали марш против коленопреклонения перед матчами, а также освистали гимн сборной Германии перед игрой с немцами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026b-12b7291421ae-48f0ad1edbfc-1000--cedb-hungary-v-portugal-hungary-v-france-germany-v-hungary/
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