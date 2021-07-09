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Сборная Венгрии наказана проведением трех домашних матчей при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на Евро

20:16
Футболисты сборной Венгрии вместе с болельщиками после гола в ворота Франции. Фото AFP
Футболисты сборной Венгрии вместе с болельщиками после гола в ворота Франции. Фото AFP
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УЕФА наказал сборную Венгрии тремя домашними матчами без зрителей, сообщает официальный сайт организации.

Данное решение было принято после рассмотрения дисциплинарным комитетом УЕФА инцидентов во время матчей команды на Евро-2020 против Португалии (0:3), Франции (1:1) и Германии (2:2). Поведение болельщиков сборной Венгрии на этих встречах признано дискриминационным. Венгерская команда получила наказание в виде трех домашних матчей без зрителей. Наказание на третью игру носит условный характер с испытательным сроком на 2 года с момента вынесения решения.

Кроме того, Федерация футбола Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Также, во всех трех матчах без болельщиков Венгрия должна будет демонстрировать баннер с хэштегом «#EqualGame» (равная игра — прим. «СЭ») с логотипом УЕФА.

На Евро-2020 сборная Венгрии заняла последнее, 4-е место в группе F с 2 очками и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Во время Евро-2020 болельщики сборной Венгрии устраивали марш против коленопреклонения перед матчами, а также освистали гимн сборной Германии перед игрой с немцами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу
Колумбия

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026b-12b7291421ae-48f0ad1edbfc-1000--cedb-hungary-v-portugal-hungary-v-france-germany-v-hungary/

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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