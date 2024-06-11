На церемонии открытия Евро-2024 почтят память Беккенбауэра

Организаторы Евро-2024 в Германии почтят память легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе 2024 года, на церемонии открытия турнира, которая состоится перед матчем хозяев и сборной Шотландии в Мюнхене. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Перед стартовым свистком кубок чемпионов Европы вынесут на поле капитаны немецких сборных — победителей Евро Юрген Клинсманн и Бернард Диц. Вместо Беккенбауэра, который был капитаном сборной на Евро-1972, участие в церемонии примет его вдова Хайди.

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Он выигрывал чемпионат Европы и мира со сборной ФРГ в качестве игрока. А в 1990-м привел национальную команду к победе на мундиале, будучи главным тренером.