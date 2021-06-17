Заключительный матч группового этапа чемпионата Европы сборная России проведет против Дании у нее на поле. Встреча в Копенгагене стартует 21 июня в 22:00 мск. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу, а сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

После неудачного начала турнира россияне сумели во втором туре сломить сопротивление крепкой сборной Финляндии. Победа с минимальным преимуществом — 1:0 стала для России первой в финальных турнирах чемпионатов Европы с 2012 года. И сохранила шансы команды Станислава Черчесова на попадание в плей-офф.

После двух домашних матчей в Петербурге сборная России отправится на выезд — с Данией ей предстоит сыграть в Копенгагене. Ситуация в группе продолжает оставаться запутанной — при определенных раскладах сборной России может хватить и ничьей для попадания в 1/8 финала. Но чтобы гарантировать себе второе место в группе и более выгодное положение в плей-офф, конечно, лучше побеждать.

Дания располагает хорошим подбором игроков, большая часть которых выступает в ведущих европейских чемпионатах. Даже потеряв лидера полузащиты Эриксена, датчане остаются с игроками «Барселоны» (Брэйтуэйт), «Милана» (Кьер), «Боруссии» (Дилейни), «Челси» (Кристенсен), «Тоттенхэма» (Хейбьерг) и других известных клубов.

Сегодня Дания сыграет с Бельгией. Этот матч повлияет на расклад сил в группе. Но букмекерская компания БЕТСИТИ уже оценила шансы нашей сборной в Копенгагене.

Эксперты считают фаворитом встречи фактических хозяев поля. Коэффициент на победу Дании составляет 1.87, на ничью — 3.80, на Россию — 4.20.

За всю постсоветскую историю сборная России встречалась с Данией всего один раз — в феврале 2012 года в товарищеском матче. Он прошел на той же самой арене «Паркен» в Копенгагене, что примет и игру в ближайший понедельник. Тогда сборная России победила со счетом 2:0.

Прогноз «СЭ»: нам и датчанам нужна победа, чтобы попытаться занять второе место в группе. Поэтому мы предположим, что обе команды забьют — БЕТСИТИ дает на это коэффициент 1.93.

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