Криштиану Роналду забил второй пенальти в матче против Франции и повторил мировой рекорд

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче чемпионата Европы против Франции.

Он снова реализовал пенальти на 60-й минуте — 2:2.

36-летний форвард забил уже 109 голов за сборную. Он сравнялся с рекордом бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109).

Также Криштиану Роналду вышел на первое место в истории по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы.

Португалец, забивший семь мячей на мировых первенствах и 14 на континентальных, обогнал Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на чемпионатах мира — 16.

Криштиану стал первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Он принял участие в Евро-2004, после чего регулярно выходил на поле в следующих турнирах.

А еще Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трех голов в трех разных турнирах (Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020).