Карим Бензема превзошел достижение Зинедина Зидана
23:20
Нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче чемпионата Европы против Франции.
Таким образом, он установил новое национальной достижение. Он стал самым возрастным автором дубля в истории сборной Франции на крупных международных турнирах. На момент матча с Португалией ему исполнилось 33 года и 186 дней.
По этому показателю он превзошел достижение Зинедина Зидана (31 год и 356 дней).
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