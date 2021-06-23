Карим Бензема превзошел достижение Зинедина Зидана

Нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче чемпионата Европы против Франции.

Таким образом, он установил новое национальной достижение. Он стал самым возрастным автором дубля в истории сборной Франции на крупных международных турнирах. На момент матча с Португалией ему исполнилось 33 года и 186 дней.

По этому показателю он превзошел достижение Зинедина Зидана (31 год и 356 дней).