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Карим Бензема превзошел достижение Зинедина Зидана

23:20
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче чемпионата Европы против Франции.

Таким образом, он установил новое национальной достижение. Он стал самым возрастным автором дубля в истории сборной Франции на крупных международных турнирах. На момент матча с Португалией ему исполнилось 33 года и 186 дней.

По этому показателю он превзошел достижение Зинедина Зидана (31 год и 356 дней).

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