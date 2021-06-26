Командное фото Дании после победы над Уэльсом
Сборная Дании одержала победу над командой Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая в Амстердаме, закончилась со счетом 4:0.
После финального свистка все члены команды собрались на поле и сделали командный снимок на память.
Сборная Дании забила первые голы в плей-офф финальной стадии чемпионата Европы с 1992 года. На том турнире датчане завоевали титул. Последний раз до четвертьфинала Евро датская команда доходила в 2004 году.
Соперником команды Дании в четвертьфинале станет победитель матча Нидерланды — Чехия, который пройдет в воскресенье в Будапеште.
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