Кьеза сожалеет о том, что ему не удалось забить в матче с Уэльсом

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Уэльса (1:0).

«Сегодня мы доказали, что каждый из выбранных тренером игроков может выступить успешно, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Я был и сам близок к тому, чтобы забить, но, к моему сожалению, валлийский защитник каким-то образом сумел выбить мяч с линии ворот».

Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина. Кьеза был признан лучшим игроком матча.