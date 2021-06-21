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Кьеза сожалеет о том, что ему не удалось забить в матче с Уэльсом

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Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Уэльса (1:0).

«Сегодня мы доказали, что каждый из выбранных тренером игроков может выступить успешно, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Я был и сам близок к тому, чтобы забить, но, к моему сожалению, валлийский защитник каким-то образом сумел выбить мяч с линии ворот».

Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина. Кьеза был признан лучшим игроком матча.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/

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