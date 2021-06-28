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Кевин де Брейне отреагировал на выход сборной Бельгии в четвертьфинал Евро-2020

06:58
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне в своем Instagram прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Остаемся немного дольше», — написал игрок.

Публикация от Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Единственный мяч в игре с португальцами забил Торган Азар. Кевин Де Брейне был заменен на 48-й минуте, а Эден Азар — на 87-й. В 1/4 финала бельгийцы сыграют с Италией.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля