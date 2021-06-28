Кевин де Брейне отреагировал на выход сборной Бельгии в четвертьфинал Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне в своем Instagram прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Остаемся немного дольше», — написал игрок.

Единственный мяч в игре с португальцами забил Торган Азар. Кевин Де Брейне был заменен на 48-й минуте, а Эден Азар — на 87-й. В 1/4 финала бельгийцы сыграют с Италией.