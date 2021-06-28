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Эден Азар прокомментировал свое повреждение в матче со сборной Португалии

06:38
Эден Азар. Фото Reuters
Эден Азар. Фото Reuters
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Форвард сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал полученное повреждение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии (1:0).

«Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Думаю, что-то есть, завтра посмотрим, нужно проанализировать травму, а после увидим. Как капитан, я останусь с командой. Мне предстоит сыграть важную роль. Матч был непростым. Если мы хотим пойти дальше, нам нужно будет добиться большего», — цитирует Азара RTBF.

Единственный мяч в игре с Португалией забил брат Эдена Торган Азар. Кевин Де Брейне был заменен на 48-й минуте, а Эден Азар — на 87-й. В 1/4 финала бельгийцы сыграют с Италией.

Дополнительная информация:

https://www.rtbf.be/

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