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Кьеллини — о финале Евро-2020: «Эту мечту Италия несла с собой три года»

19:35
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Англии.

«Чемпионат получился для нас эмоционально насыщенным, от первого матча с Турцией и до этого момента. Но если я перечитаю сообщения, которые отсылал друзьям до турнира, то в них будет чувствоваться вера в то, что мы можем провести незабываемое лето. Лето с эмоциями, радостью, волшебными вечерами и увлекательными путешествиями. Вы и сами можете почувствовать, какая у нас сплоченная команда и сколько радости нам доставляет вместе делать одно дело.

Мы давно мечтаем выйти в финал. Эту мечту мы несли с собой три года. Тренер постепенно вкладывал ее в наши головы, пока она не стала реальностью. Поначалу, когда он только сказал, что мы должны держать в уме мысль о победе на Евро, мы подумали: он сошел с ума. Но с течением времени Манчини построил команду, которая очень близка к решению задачи. После каждого матча он говорил нам: «Один сантиметр за раз», и сейчас нам осталось преодолеть последний сантиметр», — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу
Колумбия

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12b591c45e47-d44119cf859b-1000--%D0%BA%D1%8C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года