Кьеллини — о финале Евро-2020: «Эту мечту Италия несла с собой три года»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Англии.

«Чемпионат получился для нас эмоционально насыщенным, от первого матча с Турцией и до этого момента. Но если я перечитаю сообщения, которые отсылал друзьям до турнира, то в них будет чувствоваться вера в то, что мы можем провести незабываемое лето. Лето с эмоциями, радостью, волшебными вечерами и увлекательными путешествиями. Вы и сами можете почувствовать, какая у нас сплоченная команда и сколько радости нам доставляет вместе делать одно дело.

Мы давно мечтаем выйти в финал. Эту мечту мы несли с собой три года. Тренер постепенно вкладывал ее в наши головы, пока она не стала реальностью. Поначалу, когда он только сказал, что мы должны держать в уме мысль о победе на Евро, мы подумали: он сошел с ума. Но с течением времени Манчини построил команду, которая очень близка к решению задачи. После каждого матча он говорил нам: «Один сантиметр за раз», и сейчас нам осталось преодолеть последний сантиметр», — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).