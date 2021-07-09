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Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы

18:15
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Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы.

«Я буду болеть за Италию. Будет более справедливо, если они победят. Но мне в целом нравятся итальянцы. Эмоциональные. Как они гимн поют — мужики такие. Инсинье ростом 150, но какой мужчина. Вообще без всяких комплексов. Неаполитанец. Ну как за них не болеть? Они мне нравятся. Да и играют они сердцем и душой. За них буду болеть и болел за них. 

Считаю, что чемпионат очень успешный, много забитых мячей. Есть открытия, есть разочарования. Турки были очень сильны в отборочных циклах. Датчане первую игру проиграли, но они роскошно прошли квалификацию. Хоть они и нас обыграли, но в целом это достойная команда», — сказал Мутко в своем Instagram.

Помимо этого экс-глава РФС выразил сожаления о том, что турнир рано покинули сборные Франции и Португалии.

«Французов немного жалко, потому что пижоны. Мне кажется, что они недооценили соперника. Топовая команда, когда они включались, никого равных не было. Роналду жалко, что домой поехал.Очень нравятся мне тоже португальцы», — добавил Мутко.

Финальный матч Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу
Колумбия

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRG1Ptio1uD/

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