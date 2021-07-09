Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы.

«Я буду болеть за Италию. Будет более справедливо, если они победят. Но мне в целом нравятся итальянцы. Эмоциональные. Как они гимн поют — мужики такие. Инсинье ростом 150, но какой мужчина. Вообще без всяких комплексов. Неаполитанец. Ну как за них не болеть? Они мне нравятся. Да и играют они сердцем и душой. За них буду болеть и болел за них.

Считаю, что чемпионат очень успешный, много забитых мячей. Есть открытия, есть разочарования. Турки были очень сильны в отборочных циклах. Датчане первую игру проиграли, но они роскошно прошли квалификацию. Хоть они и нас обыграли, но в целом это достойная команда», — сказал Мутко в своем Instagram.

Помимо этого экс-глава РФС выразил сожаления о том, что турнир рано покинули сборные Франции и Португалии.

«Французов немного жалко, потому что пижоны. Мне кажется, что они недооценили соперника. Топовая команда, когда они включались, никого равных не было. Роналду жалко, что домой поехал.Очень нравятся мне тоже португальцы», — добавил Мутко.

Финальный матч Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).