Кастань, получивший тяжелую травму в столкновении с Кузяевым, продолжит восстановление в сборной Бельгии

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань вернулся в расположение национальной команды, сообщает Twitter бельгийцев.

25-летний игрок на базе сборной продолжит восстановление после травмы, полученной в матче Евро-2020 против России (3:0). У Кастаня после столкновения с Далером Кузяевым диагностирован двойной перелом стенки глазницы. Ему потребовалась операция, которая заняла шесть часов.

Сборная Бельгии в 1/4 финала сыграет с Италией. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.