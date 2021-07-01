Кастань, получивший тяжелую травму в столкновении с Кузяевым, продолжит восстановление в сборной Бельгии
10:34
Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань вернулся в расположение национальной команды, сообщает Twitter бельгийцев.
25-летний игрок на базе сборной продолжит восстановление после травмы, полученной в матче Евро-2020 против России (3:0). У Кастаня после столкновения с Далером Кузяевым диагностирован двойной перелом стенки глазницы. Ему потребовалась операция, которая заняла шесть часов.
Сборная Бельгии в 1/4 финала сыграет с Италией. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
Back with the team! Timo will continue his recovery at our basecamp in Tubize. ??? #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/BZdqjkSfkM— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 30, 2021
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