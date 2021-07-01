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Реднапп уверен, что Англия выйдет в финал Евро-2020

10:25
Футболисты сборной Англии празднуют победу над Германией на Евро-2020. Фото twitter.com/England
Футболисты сборной Англии празднуют победу над Германией на Евро-2020. Фото twitter.com/England
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы. В четвертьфинале Евро-2020 она встретится со сборной Украины.

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— Англия вышла в четвертьфинал. Как сейчас оцениваете ее шансы на титул? — вопрос Реднаппу.

— Я очень рад, что мы наконец-то победили Германию. Думаю, до финала Англия точно дойдет, а там уже нельзя загадывать. В решающей встрече сыграем с Италией или Бельгией. Наверное, у Италии шансов больше — она лучше выглядит на Евро.

— Многие критикуют сборную Англии за закрытый футбол. Вы на стороне Гарета Саутгейта?

— Нельзя критиковать того, кто все время побеждает. Да, может быть, матч с Германией не был таким зрелищным, как игра Хорватии с Испанией (3:5. — Прим. «СЭ»), но выстроить крепкую оборону — это тоже серьезная задача. Англия на этом чемпионате Европы не пропустила пока ни одного мяча! Уже все сборные пропустили хотя бы по разу, а Пикфорд все еще держится.

Украина — Англия

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