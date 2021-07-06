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Кассано раскритиковал Лукаку за игру в матче со сборной Италии в 1/4 финала Евро

6 июля 2021, 23:55
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Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано подверг критике игру нападающего команды Бельгии Ромелу Лукаку в матче 1/4 финала Евро против Италии (1:2).

«Момент можно не реализовать, но проблема в том, что у Лукаку их и не было, а это совсем другая история. Легко забивать «Эмполи», «Сампдории», при всем к ним уважении. А за сборную он забивал Андорре и Лихтенштейну.

Против Италии он не мог ни получить мяч, ни отдать пас. Я считаю Кьеллини одним из сильнейших защитников в истории, он феномен, однако ему уже 37 лет, у него тысячи физических проблем, он не так мощен, как раньше, и Лукаку в той игре старался изо всех сил, но никак не мог зацепиться за мяч», — приводит слова Кассано AS.

28-летний бельгиец на Евро забил четыре гола. Его также дважды признавали лучшим игроком матча.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/07/06/eurocopa/1625576008_081311.html

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