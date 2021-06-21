Виктория Лопырева: «Моя позиция будет непопулярна, я ставлю на проход сборной России в 1/8 финала»

Посол ФИФА, известная телеведущая Виктория Лопырева верит, что сборная России сможет добиться положительного результата в матче чемпионата Европы против Дании.

«Датчане достаточно сбалансированная и крепкая команда, обыграть которую — задача не из простых. Хозяев устроит только победа, и они максимально уверены в себе. Футбольные эксперты также ставят на победу скандинавов.

Однако, несмотря на целый ряд факторов играющих против нас: гостевой матч, отсутствие российских болельщиков на стадионе, потеря нескольких игроков и т.д., я верю в успех сборной Станислава Саламовича!

И пусть моя позиция будет непопулярна среди экспертов, я ставлю на проход сборной России в 1/8 финала! Вперед, Россия», — написала Лопырева в Instagram.