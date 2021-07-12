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Италия утром вернулась в Рим с кубком чемпионов Европы: ее встречали фанаты, Кьеллини надел корону

10:07
Роберто Манчини и Джорджо Кьеллини держат кубок за победу на Евро-2020. Фото AFP Джорджо Кьеллини. Фото Reuters
Роберто Манчини и Джорджо Кьеллини держат кубок за победу на Евро-2020. Фото AFP
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Сборная Италии прилетала в Рим после победы над Англией (1:1, по пенальти — 3:2) в финале Евро-2020.

«Кубок дома», — говорится в посте команды в Twitter.

Также в сообщение добавили хэштег: It's Coming Rome — It Came Rome (Он возвращается в Рим — он вернулся в Рим — прим. «СЭ»). Это отсылка к песне английских фанатов, где поется: «It's coming home, football's coming home» (он возвращается домой, футбол возвращается домой).

У отеля команду встречала толпа радостных болельщиков. Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини вышел из автобуса с короной на голове и с кубком за победу на Евро-2020 в руках.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года