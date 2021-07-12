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Ловрен поздравил сборную Италии с победой на чемпионате Европы

09:58
Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы-2020 над сборной Англией (1:1, 3:2 по пенальти).

«Отличная работа, Англия. Вы должны быть гордой нацией. Сака, не волнуйся, ты проявил много смелости, и это случается с лучшими, это вовсе не твоя вина! Ты лучший игрок. Поздравляю Италию», — написал Ловрен в Twitter.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Dejan06Lovren

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года