Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Cборная Италии спела национальный гимн в автобусе после победы на Евро-2020

10:24
Теги:

Футболисты сборной Италии исполнили гимн страны в автобусе после победы над Англией в финале чемпионата Европы по футболу. Видео в Instagram выложил защитник Леонардо Бонуччи.

«Чемпионы Европы!» — говорится в подписи к видео.

Публикация от Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Чувак, ты легенда». Что пишут в Англии игрокам, не забившим пенальти в финале Евро с Италией
Пилот "Аэрофлота" покончил с собой из-за долгов в Москве
Фото: Как изменился Александр Домогаров накануне свадьбы
Танк уронили на въезде в Южно-Сахалинск
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года