Италия показала празднование сборной в раздевалке «Уэмбли»

Сборная Италии одержала победу в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти над командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

На пути к победе на нынешнем первенстве сборная Италии обыграла команды Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии, Испании и Англии.

Twitter национальной команды показал, как футболисты отмечали этот триумф в раздевалке.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом Евро-2020.