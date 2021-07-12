Италия показала празднование сборной в раздевалке «Уэмбли»
13:45
Сборная Италии одержала победу в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти над командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.
На пути к победе на нынешнем первенстве сборная Италии обыграла команды Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии, Испании и Англии.
Twitter национальной команды показал, как футболисты отмечали этот триумф в раздевалке.
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом Евро-2020.
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