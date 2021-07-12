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Италия показала празднование сборной в раздевалке «Уэмбли»

13:45
Игроки сборной Италии с трофеем. Фото Twitter
Игроки сборной Италии с трофеем. Фото Twitter
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Сборная Италии одержала победу в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти над командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

На пути к победе на нынешнем первенстве сборная Италии обыграла команды Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии, Испании и Англии.

Twitter национальной команды показал, как футболисты отмечали этот триумф в раздевалке.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом Евро-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года