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Италия — Испания: стартовые составы команд на полуфинальный матч Евро-2020

20:52
«Уэмбли» перед матчем. Фото UEFA.com
«Уэмбли» перед матчем. Фото UEFA.com
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ферран Торрес, Ойярсабаль, Дани Ольмо.

Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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