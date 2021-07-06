Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ферран Торрес, Ойярсабаль, Дани Ольмо.

Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 22.00 по московскому времени.