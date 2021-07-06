Италия — Испания: стартовые составы команд на полуфинальный матч Евро-2020
20:52
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ферран Торрес, Ойярсабаль, Дани Ольмо.
Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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