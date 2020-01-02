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Италия — Испания, полуфинал Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча

20:30
Игроки сборной Испании Альваро Мората и Жорди Альба. Фото twitter.com/SeFutbol
Игроки сборной Испании Альваро Мората и Жорди Альба. Фото twitter.com/SeFutbol
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Сегодня, 6 июля, сборная Италии сыграет против Испании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», из-за проблем с коронавирусом приезжие болельщики не смогут попасть на игру из-за местных ограничений в 10 карантинных дней после въезда в страну.

На стадии 1/4 финала итальянцы победили Бельгию со счетом 2:1, а испанцы были сильнее Швейцарии в серии пенальти (1:1, 3:1 по пенальти).

В рамках чемпионатов Европы команды встречались в 1/8 финала турнира в 2016 году. Тогда Италия обыграла Испанию со счетом 2:0.

За матчем Италия — Испания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».

Италия — Испания

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Сергей Ревенко все материалы автора

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