Италия — Испания, полуфинал Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
20:30
Сегодня, 6 июля, сборная Италии сыграет против Испании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», из-за проблем с коронавирусом приезжие болельщики не смогут попасть на игру из-за местных ограничений в 10 карантинных дней после въезда в страну.
На стадии 1/4 финала итальянцы победили Бельгию со счетом 2:1, а испанцы были сильнее Швейцарии в серии пенальти (1:1, 3:1 по пенальти).
В рамках чемпионатов Европы команды встречались в 1/8 финала турнира в 2016 году. Тогда Италия обыграла Испанию со счетом 2:0.
За матчем Италия — Испания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
Опрос
проголосовало: 10963Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Читайте также
«В нашем первом бою я дрался против журналистов и UFC. Они хотели, чтобы я проиграл». Порье — о трилогии с Макгрегором
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю