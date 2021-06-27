Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Сборная Италии в матче 1/8 финала Евро-2020 в овертайме обыграла Австрию со счетом 2:1.
Основное время завершилось со счетом 0:0. В овертайме на голы Федерико Кьезы и Маттео Пессины австрийцы ответили точным ударом Саши Калайджича.
Сборная Италии установила новый мировой рекорд по сухой серии. Команда Роберто Манчини не пропускала на протяжении 1 169 минут, побив рекорд Дино Дзоффа (1 142 минуты).
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
Италия — Австрия — 2:1 д.в. (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Кьеза, 95 (1:0). Пессина, 105 (2:0). Калайджич, 114 (2:1).
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 68), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 68), Иммобиле (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Белотти, 84).
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 114), Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 114), Гриллич (Шауб, 106), К.Шлагер (Грегорич, 106), Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).
Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103. Драгович, 120.
Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).
ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), ван Букел (Голландия).
26 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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