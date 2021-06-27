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Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро

00:34
26 июня. Италия — Австрия — 2:1 ОТ. Фото AFP
26 июня. Италия — Австрия — 2:1 ОТ. Фото AFP
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Сборная Италии в матче 1/8 финала Евро-2020 в овертайме обыграла Австрию со счетом 2:1.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В овертайме на голы Федерико Кьезы и Маттео Пессины австрийцы ответили точным ударом Саши Калайджича.

Сборная Италии установила новый мировой рекорд по сухой серии. Команда Роберто Манчини не пропускала на протяжении 1 169 минут, побив рекорд Дино Дзоффа (1 142 минуты).

Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы. 1/8 финала

Италия — Австрия — 2:1 д.в. (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Кьеза, 95 (1:0). Пессина, 105 (2:0). Калайджич, 114 (2:1).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 68), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 68), Иммобиле (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 114), Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 114), Гриллич (Шауб, 106), К.Шлагер (Грегорич, 106), Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103. Драгович, 120.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), ван Букел (Голландия).

26 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Италия — Австрия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Разин все материалы автора
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