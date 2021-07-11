Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза был заменен в финале Евро-2020 против Англии. Футболист получил травму.

Вместо него на 86-й минуте вышел его партнер по «Ювентусу» Федерико Бернардески.

Счет матча — 1:1. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».