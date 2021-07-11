Италия — Англия: Кьеза заменен из-за травмы
11 июля 2021, 23:46
Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза был заменен в финале Евро-2020 против Англии. Футболист получил травму.
Вместо него на 86-й минуте вышел его партнер по «Ювентусу» Федерико Бернардески.
Счет матча — 1:1. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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