Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финале Евро
Защитник сборной Италии сравнял результат в финале Евро-2020 против Англии и сделал счет 1:1. Благодаря этому он установил новый рекорд.
34 & 71 — Con 34 anni e 71 giorni, Leonardo Bonucci ? diventato il marcatore pi? anziano in una finale degli Europei. Zampata.#ItaliaInghilterra #Euro2020Final #EURO2020 #ITAENG pic.twitter.com/NnpFnRVhih— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 11, 2021
Как сообщает Opta, итальянец стал самым возрастным автором гола в финале чемпионата Европы. В день финала ему исполнилось 34 года и 71 день.
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В случае ничьей команды сыграют дополнительное время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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