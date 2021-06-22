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«Испытываю «испанский стыд». Музыкант Фадеев прокомментировал игру сборной России на Евро-2020

11:29
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Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал игру сборной России на Евро-2020.

В своем заключительном матче группового турнира подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли Дании (1:4). Ранее команда проиграла Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Сборная России заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.

«Я, каждый раз смотря наших футболистов, испытываю «испанский стыд»!, — написал Фадеев в Instagram. — Мне стыдно за страну, в которой такой футбол! Среди 140 миллионов человек, не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю? Я в шоке! Как они попадают туда? Сколько можно платить им миллионы долларов, а в ответ, видеть их колхозный фарс с шампанским, бабами, драками и безобразной игрой в итоге?! Хватит позориться перед всем миром, над нами смеются! Им платят реально очень большие деньги, и конечно им рвет крыши в связи с такими гонорарами. Гонорары должны зависеть от количества забитых голов, а не «болтов». Они должны биться за идею, а не за деньги... Но, так уже не будет никогда. Лично мне они напоминают больше артистов, чем спортсменов!».

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