Болельщики устроили яркий прием сборной Дании после победы над Россией
11:10
Сборная Дании вернулась на базу в Эльсиноре после победы в матче 3-го тура Евро-2020 против России (4:1).
«Фантастический прием в Эльсиноре вечером», — говорится в Twitter датчан.
Fantastisk modtagelse i Helsing?r i nat ?#ForDanmark #EURO2020 pic.twitter.com/PnG5sXZs0G— DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 22, 2021
Сборная Дании после победы над Россией заняла второе место в группе B и пробилась в плей-офф Евро. Россия с 3 очками — на последней строчке.
Опрос
проголосовало: 70737Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю