Болельщики устроили яркий прием сборной Дании после победы над Россией

Сборная Дании вернулась на базу в Эльсиноре после победы в матче 3-го тура Евро-2020 против России (4:1).

«Фантастический прием в Эльсиноре вечером», — говорится в Twitter датчан.

Сборная Дании после победы над Россией заняла второе место в группе B и пробилась в плей-офф Евро. Россия с 3 очками — на последней строчке.