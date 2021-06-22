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Болельщики устроили яркий прием сборной Дании после победы над Россией

11:10
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен. Фото Twitter
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен. Фото Twitter
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Сборная Дании вернулась на базу в Эльсиноре после победы в матче 3-го тура Евро-2020 против России (4:1).

«Фантастический прием в Эльсиноре вечером», — говорится в Twitter датчан.

Сборная Дании после победы над Россией заняла второе место в группе B и пробилась в плей-офф Евро. Россия с 3 очками — на последней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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