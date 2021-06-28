Испания забила не менее четырех голов в двух играх подряд впервые в истории Евро

Сборная Испании снова вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (4:3, дополнительное время).

Команда Луиса Энрике забила как минимум три гола во втором матче подряд. В последнем матче группового этапа она разгромила Словакию (5:0).

Это рекорд национальной команды на чемпионатах Европы.