Хорватия — Испания: Мората вновь вывел испанцев вперед
21:09
Сборная Испании в дополнительное время забила Хорватии в матче 1/8 финала Евро-2020. Отличился Альваро Мората.
На 100-й минуте форвард «Ювентуса» с близкого расстояния расстрелял ворота Ливаковича после навеса Ольмо. Счет матча — 4:3.
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