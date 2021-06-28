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Хорватия — Испания: Мората вновь вывел испанцев вперед

21:09

Сборная Испании в дополнительное время забила Хорватии в матче 1/8 финала Евро-2020. Отличился Альваро Мората.

На 100-й минуте форвард «Ювентуса» с близкого расстояния расстрелял ворота Ливаковича после навеса Ольмо. Счет матча — 4:3.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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