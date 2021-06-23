Испания стала 4-й сборной с 50 победами на чемпионатах мира и Европы

Сборная Испании обыграла со счетом 5:0 команду Словакии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Эта победа стала для испанцев 50-й на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и Европы). Испания — четвертая команда, кому покорилась данная планка. Ранее рубеж в 50 побед на ЧМ и Евро преодолевали немцы, итальянцы и французы.