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Испания стала 4-й сборной с 50 победами на чемпионатах мира и Европы

22:21
23 июня. Словакия — Испания — 0:5. Фото Reuters
23 июня. Словакия — Испания — 0:5. Фото Reuters
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Сборная Испании обыграла со счетом 5:0 команду Словакии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Эта победа стала для испанцев 50-й на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и Европы). Испания — четвертая команда, кому покорилась данная планка. Ранее рубеж в 50 побед на ЧМ и Евро преодолевали немцы, итальянцы и французы.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи