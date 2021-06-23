Перед началом матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Германия — Венгрия на поле выбежал болельщик в майке сборной Германии. С собой он вынес радужный флаг, с которым пытался пробежаться по газону.

Болельщик выбежал на поле. Фото AFP

Эта ситуация происходила, когда на стадионе исполняли гимн сборной Венгрии.

Болельщик выбежал на поле. Фото AFP

Отметим, что на матче работает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.