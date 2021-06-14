Де Йонг считает, что сборная Нидерландов выглядела сильнее Украины на протяжении всего матча

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал победу команды в матче 1-го тура Евро-2020 с Украиной (3:2).

«При счете 2:0 мы решили, что все под контролем, но Украина вернулась в игру. В обороне мы плохо сыграли, но это не имеет значения, так как мы выиграли. На протяжении всего матча было ощущение, что мы намного лучше сборной Украины», — приводит цитирует Де Йонга NOS.nl.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Нидерланды встретятся с Австрией.