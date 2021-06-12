Ильсур Метшин: «У Бельгии отсутствует ряд ведущих игроков. Надеемся зацепить очки»
Мэр Казани Ильсур Метшин поделился ожиданиями от матча группы B Евро-2020 по футболу Россия — Бельгия.
Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
— Начинаем на подъеме: во-первых, играем дома, во-вторых, день России, — сказал «СЭ» мэр Казани Ильсур Метшин. — Это дополнительные стимулы для нас. Матч пройдет на одной из лучших арен нашей страны. Это тот случай, когда дома должны помочь стены. У бельгийцев отсутствует целый ряд ведущих игроков. Надеемся зацепить очки.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Результаты опроса
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