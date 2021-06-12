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Ильсур Метшин: «У Бельгии отсутствует ряд ведущих игроков. Надеемся зацепить очки»

21:36
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Мэр Казани Ильсур Метшин поделился ожиданиями от матча группы B Евро-2020 по футболу Россия — Бельгия.

Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

— Начинаем на подъеме: во-первых, играем дома, во-вторых, день России, — сказал «СЭ» мэр Казани Ильсур Метшин. — Это дополнительные стимулы для нас. Матч пройдет на одной из лучших арен нашей страны. Это тот случай, когда дома должны помочь стены. У бельгийцев отсутствует целый ряд ведущих игроков. Надеемся зацепить очки.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 0
Россия 0
1-й тайм

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 16359
Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Россия — Бельгия?
Крупной победой России
5.8%
Победой России с перевесом в один-два мяча
12.3%
Результативной ничьей
13.0%
Нулевой ничьей
2.9%
Крупной победой Бельгии
26.7%
Победой Бельгии с перевесом в один-два мяча
39.4%
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