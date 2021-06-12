Игроки сборной Дании закрыли потерявшего сознание Эриксена на поле стадиона в Копенгагене
Игроки сборной Дании закрыли полузащитника своей команды Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.
Oh no, Christian Eriksen just dropped on the pitch. Not a good sign that he seems to have lost his senses as well.— Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) June 12, 2021
This is not good. pic.twitter.com/avcX7pDy9U
Врачи оказали ему помощь на поле. Футболисту искусственный массаж сердца. Инцидент произошел в конце второго тайма. Игра была прервана на неопределенное время.
Более точной информации о здоровье игрока пока нет. Врачи все еще оказывают ему помощь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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