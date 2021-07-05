Игроки сборной Англии поплавали на надувных единорогах
10:10
Игроки сборной Англии повеселили фанатов перед полуфинальным матчем с Данией на Евро-2020.
Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс и другие игроки решили поплавать в бассейне в надувных кругах в виде единорогов. В 2018 году англичане сделали тоже самое, готовясь к одному из матчей ЧМ.
«Они вернулись!» — написала пресс-служба сборной в Twitter.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск
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