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Игроки сборной Англии поплавали на надувных единорогах

10:10
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Игроки сборной Англии повеселили фанатов перед полуфинальным матчем с Данией на Евро-2020.

Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс и другие игроки решили поплавать в бассейне в надувных кругах в виде единорогов. В 2018 году англичане сделали тоже самое, готовясь к одному из матчей ЧМ.

«Они вернулись!» — написала пресс-служба сборной в Twitter.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск

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Виктория Кравченко все материалы автора

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