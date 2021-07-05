Британская журналистка назвала контур страны на форме украинской сборной грязным пятном

Британская телеведущая сравнила контур страны, изображенный на форме сборной Украины, с грязным пятном. На передаче присутствовал посол Украины Вадим Пристайко, сообщается в Twitter телепердачи.

«Не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть... Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», — пошутила британская ведущая.

Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме того, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.