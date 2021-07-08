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Хусаинов назвал справедливым решение поставить пенальти за фол на Стерлинге

14:42
Рахим Стерлинг падает в штрафной сборной Дании. Фото AFP
Рахим Стерлинг падает в штрафной сборной Дании. Фото AFP
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Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

7 июля. Лондон. Англия &mdash; Дания &mdash; 2:1 д.в. Рахим Стерлинг.«Этот пенальти слишком дешевый». Реакция на падение Стерлинга и выход Англии в финал

«В правилах написано, за что назначается штрафной или свободный удар. Ситуация банальная — у Стерлинга очень быстрые ноги и высокая скорость. Для защитников это проблема. Конечно, этот момент — нарушение правил. Арбитр находился в идеальной позиции, он был в штрафной площади. Никто из датчан в мяч не сыграл, поэтому и получили стопроцентный фол. Неважно, полуфинал это или нет. Если нарушение было — значит это пенальти. Арбитр принял совершенно справедливое решение», — сказал Хусаинов «СЭ».

В финале англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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