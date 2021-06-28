Сборная Испании забила еще один мяч в ворота Хорватии в 1/8 финала Евро-2020. В дополнительное время отличился Микель Ойярсабаль.

Футболист забил на 103-й минуте. Он сделал счет 5:3 в пользу своей команды.

Игра проходит в Копенгагене (Дания).