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Хаверц: «Сборная Германии настраивается на победу над Англией в основное время»

08:15
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Нападающий сборной Германии Кай Хаверц поделился ожиданиями от матча 1/8-финала чемпионата Европы против Германии.

«Нет, ежедневно мы не обмениваемся сообщениями с одноклубниками по «Челси», играющими за сборную Англии. Но, конечно, так или иначе подшучиваем друг над другом в преддверии матча.

Мы настраиваемся на то, чтобы победить в основное время. Хотя, конечно, надо быть готовыми и к вероятности послематчевых пенальти. У нас много хороших исполнителей 11-метровых, но это сейчас не в приоритете. Но если дело до этого дойдет, я точно взялся бы исполнить один из ударов", — цитирует Хаверца официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, в Лондоне. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/

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