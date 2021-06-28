Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своими ожиданиями с «СЭ» от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Швейцарии.

«Франция в статусе чемпиона является однозначным фаворитом. Они должны набирать, в группе не показали свой максимум. Путь до финала — это семь игр. За месяц можно найти свою лучшую игру. Я не думаю, что Швейцария не слишком грозный соперник, проблем у французов быть не должно. Хотя мы видели вчера Австрию, которая показала характер. Считаю, что в матче будет борьба. Ждать разгрома не нужно, но Франция победит», — сказал Писарев «СЭ».

Матч Франция — Швейцария состоится 28 июня. Начало в 22:00 по московскому времени.