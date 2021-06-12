Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Россия.
— Жду только победы, — начал Хабиб в разговоре с «СЭ».
— России?
— Ты очень сильно провоцируешь (смеется).
— Кто больше всего нравится в сборной?
— Джикия, Миранчук, Головин.
— Джикия за тебя очень сильно болел во время боев.
— Да, знаю, мы с ним очень хорошо дружим. А ты как думаешь? Как сыграют?
— Думаю, что будет тяжело, но без де Брейне попроще...
— Не, у Бельгии найдутся замены.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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