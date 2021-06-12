Цорн — о матче Бельгия — Россия: «Надеюсь, сборная соберется и выдаст для нас хороший старт»
Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от матча группы B Евро-2020 по футболу Россия — Бельгия.
Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
— Важно хорошо стартовать на турнире, все-таки первый матч на Евро, — заявил «СЭ» Цорн. — Надеюсь, сборная соберется и выдаст для нас хороший старт. Отсутствие Де Брейне? У них у всей команды очень хорошая школа, много сильных игроков: тот же Лукаку, сильная оборона. Не надо фокусироваться на отсутствии Де Брейне. Бельгия — сильная команда, одни из фаворитов Евро. Но, всё равно надо собраться, сыграть хорошо, надеюсь, возьмем очки.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
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